Постпред США при ООН Томас-Гринфилд обвинила Россию во "вторжении" в Восточную Европу

Постпред США при ООН начала рассказывать, как Россия разместила войска на границе, вторглась в Крым и "другие части Восточной Европы". Как отметила Гринфилд, американская администрация готовится к любому развитию событий и открыто делится с миром своими наблюдениями.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия вторглась в части Восточной Европы. Об этом она заявила в четверг, выступая в эфире телекомпании CNN.

Ведущая задала вопрос Гринфилд о том, насколько серьезна "угроза вторжения" российских войск на Украину, ведь "обычные жители" этой страны не в полной мере разделяют опасения западных стран. Американский дипломат подчеркнула, что в данном вопросе нет противоречий. По мнению Гринфилд, Россия "действует в присущей ей манере". Постпред США при ООН начала рассказывать, как Россия разместила войска на границе, вторглась в Крым и "другие части Восточной Европы". Как отметила Гринфилд, американская администрация готовится к любому развитию событий и открыто делится с миром своими наблюдениями.

Ранее мы сообщили, что ООН призвала стороны на Украине проявлять максимальную сдержанность.

Фото: Twitter / @USAmbUN