Постпред США: Россия и Соединенные Штаты соблюдают обязательства по разоружению в рамках СНВ

Об этом было заявлено на конференции по разоружению в Женеве.

Представитель США Роберт Вуд на конференции по разоружению в Женеве заявил, что США и РФ выполняют возложенные обязательства в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Его слова передает ТАСС.

По заявлению Вуда, все договоренности соблюдаются сторонами, несмотря на разногласия государств.

Продление нового ДСНВ, несомненно, делает мир безопаснее. Роберт Вуд, постоянный представитель США на конференции по разоружению

Сообщается, что США и Россия договорились обсудить тему контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности. По словам Вуда, это вопрос обсудят Джо Байден и Владимир Путин во время саммита, который планируется провести летом.

Ранее глава РФ внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу.

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