Постпред России при ОЗХО обвинил Германию, Францию и Швецию в сокрытии данных по Навальному

Александр Шульгин объяснил, какой позиции придерживается РФ по вопросу отказа стран от сотрудничества.

Постоянный представитель России при ОЗХО обвинил Германию, Францию и Швецию в сокрытии данных по Алексею Навальному. Об этом Александр Шульгин сообщил в рамках своего выступления на 96-ой сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Дипломат подчеркнул, что изначально Берлин ссылался на секретность информации по обнаруженному в организме российского оппозиционера веществу, а после заявили, что пациента запретил предоставлять Москве данные.

Вместо готовности к диалогу в ход запущены различные нелепые предлоги для отказа в удовлетворении официальных запросов российской стороны. Причем версии причин менялись одна за другой Александр Шульгин, постпред РФ при ОЗХО

Эксперт добавил, что с аналогичной ситуацией Россия столкнулась при обращении к Стокгольму и Парижу. Шульгин заметил, что страны скрывают от Москвы критически важные сведения для запуска расследования. Дипломат объяснил, что отказ европейских государств от сотрудничества с РФ по данному вопросу говорит о том, что "за шумихой стоит интерес в оказании политического давления", а также вопрос введения новых антироссийских ограничений.

Постпред при ОЗХО рассказал о позиции России по инциденту с Навальным.

Фото: Pixabay.com