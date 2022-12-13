Постпред России Небензя: у Запада есть два месяца на снятие санкций с сельскохозэкспорта

Постпред РФ в ООН заметил, что черноморская инициатива находится под угрозой нереализации.

У США, Великобритании и Евросоюза есть два месяца на снятие всех западных санкций в том случае, если эти страны действительно заинтересованы в решении ситуации с продовольственной безопасностью в мире. Дипломат уточнил, что речь идет об ограничениях, которые мешают сельскохозяйственному экспорту российских продуктов питания и удобрений. Эти товары должны пойти на глобальные рынки, которые в этом нуждаются. Соответствующее заявление в ходе выступления на Совете Безопасности, посвященному гуманитарным вопросам, сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат уточнил, что дальнейшие шаги Москвы будут зависеть от прогресса в решении обозначенных проблем по черноморской инициативе.

13 марта мы официально уведомили турецкую и украинскую стороны, что не возражаем против продления после 18 марта его действия на 60 дней, то есть до 18 мая. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя пояснил, что говорит о возможном продолжении экспорта продовольствия с территории Украины по морскому гуманитарному коридору. Если требования России не будут удовлетворены, то в этом случае Москва увидит отсутствие работы по пакетному соглашению в рамках Стамбульских договоренностей.

Небензя заявил, что рост цен на продовольствие выгоден западным агрокорпорациям.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций