Постпред Белоруссии при ООН заявил, что Минск всегда выступал за ядерное разоружение

Валентин Рыбаков рассказал о стремлении республик защитить себя от внешних угроз.

Белоруссия является последовательным сторонником процессов ядерного разоружения и нераспространения. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный представитель республики при Всемирной организации Валентин Рыбаков. По мнению дипломата, вклад Минска в этот процесс неоспорим и очевиден. Минск призывает коллег к мировой безопасности, в том числе - и в вопросе разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями в сфере стратегических сил.

Его значимость неоднократно подтверждалась в многочисленных документах, согласованных в двустороннем и в многостороннем форматах...является убежденным сторонником конструктивного и уважительного диалога, направленного на укрепление региональной и глобальной безопасности. Валентин Рыбаков,постпред Белоруссии в ООН

Дипломат напомнил Западу о том, что к проведению подобного широкого многостороннего диалога в духе Сан-Франциско неоднократно публично призывал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций