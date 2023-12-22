Постановка "Пиковая дама"

Вас ждет спектакль в формате "зритель на сцене" и невообразимое приключение по мотивам одноименной повести Александра Пушкина.
225-летний юбилей Пушкина ожидает нас в 2024 году, и постановщик Наталья Индейкина обратилась к одному из самых таинственных произведений поэта-писателя.
На сцене откроется фантасмагория, когда мы познакомимся с Германом. Молодой офицер не на шутку впечатлился рассказом о тайне трёх карт, принадлежащих старой графине Томской. Испытание роком, человеческий соблазн и желание достичь успеха – где найти грань между выдумкой и реальностью? Какой будет исход после опасной игры с нечистыми силами?
Цитаты из поэм и дневников поэта-писателя вплетутся в действие спектакля, а зритель попадет в художественную фантазию. И даже Александр Пушкин станет участником всего происходящего.
Продолжительность пребывания в другой реальности – 2 часа (без антракта).
Фото: Балтийский дом (сайт)
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