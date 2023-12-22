Постановка "Пиковая дама"

Спектакль "Пиковая дама" пройдет 5 марта в Балтийском доме. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Вас ждет спектакль в формате "зритель на сцене" и невообразимое приключение по мотивам одноименной повести Александра Пушкина.

225-летний юбилей Пушкина ожидает нас в 2024 году, и постановщик Наталья Индейкина обратилась к одному из самых таинственных произведений поэта-писателя.

На сцене откроется фантасмагория, когда мы познакомимся с Германом. Молодой офицер не на шутку впечатлился рассказом о тайне трёх карт, принадлежащих старой графине Томской. Испытание роком, человеческий соблазн и желание достичь успеха – где найти грань между выдумкой и реальностью? Какой будет исход после опасной игры с нечистыми силами?

Цитаты из поэм и дневников поэта-писателя вплетутся в действие спектакля, а зритель попадет в художественную фантазию. И даже Александр Пушкин станет участником всего происходящего.

Продолжительность пребывания в другой реальности – 2 часа (без антракта).

Фото: Балтийский дом (сайт)