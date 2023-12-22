Постановка "Холодное сердце"

Спектакль пройдет 3 марта в театре им. Комиссаржевской. И растопятся сердца в 13:00. Для зрителей старше 12 лет.

Отдадите ли Вы свое сердце, если коварный волшебник предложит за него горсть золотых монет? Главный герой спектакля говорит – "Да!".

Теперь каменное холодное сердце не трепещет. Оно безразлично ко всему, отворачиваясь от любви. Юный Петер – бедный угольщик, мечтавший о пышном успехе и несказанных богатствах. Герой встанет перед важным жизненным выбором. Эта история о "расплате", о выборах и гранях, о последствиях, которые могут нас ждать в будущем. Пора отправиться в погоню за судьбой.

Проведите последний выходной недели вместе со своей семьей, оказавшись в драматической сказке. В выдуманном, но таком реальном мире Вильгельма Гауфа.

Продолжительность – 1 час 30 минут.

Фото: театр им. Комиссаржевской (сайт)