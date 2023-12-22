Постановка "Элиза, Вы дура!"

Спектакль покажут 7 марта в здании Екатерининского собрания. Начало постановки в 19:00. Возрастное ограничение 12+

Постановка по одной из лучших пьес ирландского драматурга Бернарда Шоу "Пигмалион". Вас ждет интеллектуальная драма, в основе которой – греческий миф о гениальном скульпторе Кипра Пигмалионе, сотворившего из слоновой кости статую девушки удивительной красоты, ставшей для мастера любовью и смыслом всей его жизни. В центре произведения – проблема социального неравенства.

Элиза Дулиттл, дочь бедного цветочника, совершенно не вписывается в высшее сословие. Благодаря упорству, целеустремленности и занятиям с профессором Генри Хиггинсом, специалистом по фонетике, девушка обучается манерам, правильному произношению слов и походит на герцогиню, а также открывает для себя новые стороны светской элиты.

Спектакль исполнит Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр "АРТ".

Режиссер – Александр Исаков.

Продолжительность – 2 часа 50 минут.

Фото: ВКонтакте / Театр АРТ