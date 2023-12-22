Постановка "Элиза, Вы дура!"

Постановка по одной из лучших пьес ирландского драматурга Бернарда Шоу "Пигмалион". Вас ждет интеллектуальная драма, в основе которой – греческий миф о гениальном скульпторе Кипра Пигмалионе, сотворившего из слоновой кости статую девушки удивительной красоты, ставшей для мастера любовью и смыслом всей его жизни. В центре произведения – проблема социального неравенства.
Элиза Дулиттл, дочь бедного цветочника, совершенно не вписывается в высшее сословие. Благодаря упорству, целеустремленности и занятиям с профессором Генри Хиггинсом, специалистом по фонетике, девушка обучается манерам, правильному произношению слов и походит на герцогиню, а также открывает для себя новые стороны светской элиты.
Спектакль исполнит Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр "АРТ".
Режиссер – Александр Исаков.
Продолжительность – 2 часа 50 минут.
Фото: ВКонтакте / Театр АРТ
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