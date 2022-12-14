Джулианн Смит напомнила об истощении запасов Североатлантического альянса.

Американский посол в НАТО заявила, что Украина и Запад столкнулись с нехваткой вооружения и боевой техники, но отдельная часть Североатлантического военного альянса - с "подлинным дефицитом". Соответствующее заявление Джулианн Смит. сделала в ходе выступления в вашингтоноском экспертном центре CSIS. Специалист пояснила в ходе интервью, что ранее страны коллективного Запада сформировали рабочую группу по координации действий при оказании помощи киевскому режиму. Сейчас аналитики изучают проблему истощающихся запасов. Ежемесячно они встречаются с представителями промышленных компаний, чтобы те сообщили о возможностях открытия производственных линий.

Это очень серьезный вызов для союзников по НАТО, <...> это существенный вызов для самих украинских вооруженных сил, которые сталкиваются с дефицитами и сокращающимися запасами. Джулианн Смит, дипломат из США

Постоянный представитель США в ООН добавила, что вопросы такого рода обсуждаются в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Джулианн Смит. добавила, что для примера Эстония предоставила Украине огромные военные запасы, поэтому столкнулась с истощением своего арсенала.

США заявили, что не видят подготовки России к применению ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies

