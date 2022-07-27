Посол РФ: в последнее время стычек между гражданами России и Украины в Турции не было

Алексей Ерхов призвал россиян обращаться к дипломатам в случае столкновений с украинскими гражданами в Турции.

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал о том, что в последнее время стычек между гражданами России и Украины в Турции не было. Соответствующей информацией дипломат поделился в эфире телеканала "Россия-24". По мнению эксперта, сейчас беженцы и граждане РФ на отдыхе уживаются на территории курортной страны мирно. При этом представитель дипведомства подтвердил, что после 24 февраля отмечались трения бытового характера.

Откровенно говоря, заискрило. Вплоть до получения некоторых угроз и адресных, и безадресных. Но турецкими властями были приняты соответствующие меры, и в последнее время мы таких вещей особо не замечаем. Алексей Ерхов, посол РФ в Турции

Российский посол рекомендовал российским туристам в случае любых инцидентов незамедлительно информировать о произошедшем сотрудников Генерального консульства России в Турции, а телефоны дипломатического представительства можно найти на всех сайтах властей РФ.

Посол РФ заявил, что двусторонние отношения России и Греции разрушены политикой Афин.

Фото и видео: Однокласссники / Вести Live