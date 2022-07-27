Посол РФ в Турции предположил, что Путин и Эрдоган обсудят на встрече украинскую тематику

Алексей Ерхов считает, что политики обсудят широкий спектр международных проблем и двустороннего сотрудничества.

Российский посол в Турции предположил, что президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на рабочей встрече в Сочи украинскую тематику. Дипломат назвал предполагаемые темы, которые политики должны обсудить на следующей неделе. Информацией эксперт поделился в эфире телеканала "Россия-24". Спикер напомнил СМИ о том, что в беседах, проводимых на высшем уровне, обсуждается достаточно широкий перечень вопросов, интересующих обе стороны.

Это и международные вопросы, и региональная проблематика: тут, как правило, и Украина, и ситуация в Черноморском регионе, и Сирия, и другие очень интересные для обеих сторон темы. Алексей Ерхов, посол РФ в Турции

Дипломат из России добавил, что стороны также могут обсудить широкий комплекс двусторонних вопросов, имея в виду торгово-экономическую тематику.

Посол РФ: в последнее время стычек между гражданами России и Украины в Турции не было.

Фото и видео: Однокласссники / Вести Live