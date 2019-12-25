Посол РФ в США предсказал усугубление ситуации на Украине из-за поставок Вашингтоном оружия

Анатолий Антонов считает Хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной "набором вредных лозунгов".

Планы Соединенных Штатов о поставке оружия Украине могут усугубить ситуацию на юго-востоке этой страны. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, чьи слова приводятся на официальной странице дипломатического ведомства в Facebook.

По мнению Антонова, любые намерения увидеть Украину в Североатлантическом альянсе неприемлемы для российских властей.

Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы. Планы по поставкам оружия "киевскому режиму" лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну. Анатолий Антонов, посол РФ в США

Он также заявил, что считает Хартию о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной набором лозунгов, "причем вредных", нацеленных против Москвы. По мнению Антонова, документ может ухудшить отношения между странами, а не снять напряженность.

Посол также подчеркнул, что только исполнение Киевом минских договоренностей может снизить накал на юго-востоке Украины.

Напомним, 10 ноября в Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Стороны подписали Хартию о стратегическом партнерстве между государствами. После переговоров руководитель Госдепа заявил, что Вашингтон продолжит работать над предоставлением Киеву военной помощи, в том числе летальных вооружений. В документе также указывается, что РФ якобы демонстрирует агрессию, и США с Украиной планируют этому противостоять.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом" а том случае, если они решат поиграть в"искусственный дефицит" энергетических ресурсов.

Фото: Facebook/RusEmbUSA