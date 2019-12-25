Посол РФ в Китае заявил, что визит Путина в КНР планируется в 2020 году

Ориентировочно власти КНР рассматривают возможность проведения встречи с главой РФ осенью.

Посол РФ в Китае заявил, что визит Владимира Путина в КНР планируется в 2020 году. Об этом Андрей Денисов рассказал в интервью журналистам ТАСС. Дипломат добавил, что точные даты рабочей поездки российского президента в Китай еще не определены.

В этом году предполагалось, хоть и не было еще окончательного решения, что официальный визит президента России состоится в начале осени. Но эти планы были не конкретизированы Андрей Денисов, посол России в Китае

Дипломат не исключил того, что даты посещения президентом РФ Китая будут скорректированы из-за пандемии коронавируса. Власти КНР прогнозируют, что лидеры двух стран смогут лично увидеться ближе к ноябрю текущего года.

Двое высланных чешских граждан покинули территорию России.