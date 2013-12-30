Посол РФ: в ЕС не хотели, чтобы прием Лаврова в Сербии оттенял визит Шольца

Визиты Лаврова и Шольца в Белград должны были состояться с разницей всего несколько дней.

В Евросоюзе не хотели, чтобы прием главы МИД России Сергея Лаврова в Сербии оттенял визит канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире "Соловьев Live".

По его словам, визиты Лаврова и Шольца в Белград должны были состояться с разницей всего несколько дней. Также Боцан-Харченко заявил, что страны ЕС не хотели услышать позицию России по Боснии и по Косово.

Прием бы был колоссально величественный. Разочарование немыслимое, Сергея Викторовича очень здесь ждали. Александр Боцан-Харченко, посол РФ в Сербии

Ранее посол РФ заявил, что напряженность на границах Сербии возрастает.

Видео: Соловьев Live