Геза Андреас фон Гайр оценил великодушие советских граждан, которые не отвернулись от немцев после войны.

Немецкий посол Геза Андреас фон Гайр заявил о необходимости выстраивать отношения с Москвой, опираясь на историческую память. Такое заявление дипломат сделал во время выступления на XVI конференции городов-партнеров между РФ и ФРГ. Ранее эксперт предложил коллегам "посмотреть внутрь себя", а также на минуту замереть, помолчать, чтобы почувствовать дыхание истории.

Мы -за плечами имеем разнообразную историю, которая знала взлеты и падения, были прекрасные страницы и была горечь трагических событий. Для нас, немцев, очень важно каждый раз вспоминать, что происходило с нами раньше, имею в виду то, за что мы, немцы, несем ответственность. Геза Андреас фон Гайр, XVI конференции городов-партнеров, посол Германии

Дипломат рассказал, что Берлин не может потерять чувство благодарности за то примирение, которое было предложено Германии после "падения в истории". Посол уверен, что события Второй мировой войны не имеют право на повторение. Он уточнил, что Россия и Германия смогли далеко продвинуться в отношениях за последние десятилетия. Геза Андреас фон Гайр заметил, что жители Советского Союза смогли продемонстрировать колоссальное великодушие и человеческое величие, протянув руки оступившимся.

В Германии пока отказались признавать вакцинированными привившихся "Спутником V".

Видео: YouTube / Калуга 2021