Последнее дело депутата Петрова

Перед смертью убитый бизнесмен вел собственное расследование дела о хищении 700 млн из бюджета Выборгского района Ленобласти. Piter.TV публикует материал коллег из «МК в Питере».

Сейчас следователи ведут два громких дела, связанных с Выборгом: мошенничество на 700 миллионов, похищенных из бюджета, и убийство известного в регионе бизнесмена и депутата Александра Петрова. "МК в Питере" провел собственное расследование и выяснил, могут ли эти дела быть связаны. Все, что вы прочтете далее — выводы и предположения, сделанные на основе общения с собственными источниками и ознакомления с рядом документов, связанных с делом о хищении из бюджета.

Как выяснил "МК в Питере", в начале сентября администрация Выборгского района узнала о хищении средств из бюджета председателем Комитета финансов Александром Болучевским. Глава МО Геннадий Орлов, не раздумывая, вызвал представителей правоохранительных органов. А те в итоге задержали человека, сообщившего о хищениях. Самый влиятельный человек в районе Александр Петров начал собственное расследование махинаций с бюджетом и был решительно настроен докопаться до истины. Буквально за несколько дней до убийства он встречался с нашим коллегой, чтобы предать огласке выводы, к которым пришел.

ОФИЦИАЛЬНО

О хищении средств из бюджета Выборгского района общественности стало известно 13 сентября 2020 года. Вечером того же дня Следственный отдел по Выборгскому району Ленобласти задержал 38-летнего председателя Комитета финансов МО "Выборгской район" Александра Болучевского. Уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог" было возбуждено накануне, 12 сентября.

Следком Ленобласти официально отрапортовал: по данным следствия, не позднее 31 июля 2019 года Болучевский, "используя официальные документы, в которые были внесены заведомо ложные сведения о якобы выполненных работах, в том числе по капитальному и текущему ремонтам зданий и помещений, расположенных в Выборге, организовал оплату за счет средств местного бюджета путем перевода средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 млн рублей". Деньги, как полагает следствие, впоследствии были переданы Болучевскому.

Отметим, 700 млн рублей — гигантская сумма для Выборга. Незаметно потратить ее на предметы роскоши и недвижимость не получилось бы. Да и к чему они Болучевскому? Как стало известно "МК в Питере", у чиновника, который начал работать в комитете финансов в 2003 году, есть свой бизнес — немаленький ветеринарный центр, стабильно приносящий доход. Он уже построил себе из красного кирпича солидный дом в два этажа. Постройки на немаленьком участке разделяют красивые альпийские горки и засаженные аккуратно подстриженными елочками и деревцами газоны.

Но жить и радоваться у Болучевского не получалось. В 2019 году он потерял пост замглавы администрации, став председателем комитета финансов. Вероятно, страх потерять работу и толкнул чиновника на хищение из бюджета.

СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА

На основе всего услышанного и прочитанного, наиболее вероятным нам представляется следующая последовательность событий. Схему хищения средств из бюджета Болучевский, по его словам (об этом он сообщил в объяснительной, копия которой есть в редакции), организовал в 2019 году. Деньги через МУП "Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания" направлялись на ремонтные работы нескольким фирмам, которые для чиновника подыскал бизнесмен Александр Котляренко. Но никаких работ фирмы не проводили. К схеме хищения, как выяснило следствие, была привлечена и директор МУП 38-летняя Оксана Чугунина. По версии следствия, она обеспечивала перевод денег фирмам и прием фиктивно проведенных работ. Чиновник же, пользуясь своим служебным положением, дал ряду подчиненных поручение принимать неполные пакеты документов от МУПа и переводить деньги за "выполненные" работы. Тем, кто осмеливался задавать вопросы, отвечал, что так надо. Утверждал, что все согласовано с руководством (так гласит одна из служебных записок, написанных уже бывшими подчиненными Болучевского). Согласно объяснительной самого экс-чиновника, все плановые уведомления и документы за расход бюджетных средств он подписывал лично. По окончании финансового года чиновник подготовил два отчета. Один, с истинными данными по расходам, он передавал в Ленобласть, а второй, подложный, — депутатам и главе администрации Геннадию Орлову. Есть данные, что чиновник вынудил системного администратора удалить часть информации из электронной системы района. Казалось, Болучевский продумал все…

"МОТИВЫ МОИ ЧУДОВИЩНЫЕ…"

Мы можем ошибаться в некоторых деталях, но, по нашим данным, события развивались следующим образом. О мошенничестве Болучевского стало известно после смены руководства МУПа, которым ранее управляла Чугунина. И. о. руководителя Сергей Молянов, получив из налоговой рядовой запрос о деятельности вовлеченных в схему юрлиц, дал указание подготовить и выслать копии документов. И узнал, что документов нет. 7 сентября 2020 года он доложил о случившемся заместителю главы администрации Владимиру Рошковичу. Тот передал информацию главе Геннадию Орлову. 11 сентября по поручению Орлова создается комиссия по проверке. Первые же результаты показывают — из бюджета похищены деньги. В тот же день зампредседателя комитета, начальник отдела учета и исполнения бюджета Афанасьева О. А. пишет служебную записку. В ней, в частности, сообщает, что после сдачи годового отчета об исполнении бюджета за 2019 года, в котором были достоверно отражены все расходы, ее вызвал к себе Александр Болучевский и велел скорректировать данные.

"При этом он дал понять, что это "политические моменты"", — пишет в служебной записке Афанасьева.

12 сентября Геннадий Орлов вызвал Болучевского на ковер. И чиновник под запись признался в содеянном. Отметим, что разговор (редакции удалось ознакомиться с копией его расшифровки) был далеко не спокойным. Глава администрации был откровенно и разозлен, и ошарашен произошедшим. В диалоге то и дело звучал мат.

"Простите меня, я во всем виноват, так вас подвел. Мотивы… Мотивы мои чудовищные, примитивные и идиотские", — такими словами начинается признательное показание Болучевского.

ИЗ ВЫБОРГА В ГОСДУМУ

Как объяснил чиновник, история закрутилась в тот момент, когда в администрации началась "чехарда" и он был сдвинут с должности зама главы.

"У меня был эмоциональный, моральный и психологический [срыв]. И тогда на меня вышел некий человек. Марина Николаевна. Она как-то подцепила мое психологическое состояние, предложила услуги по поводу должности…", — признания Болучевского местами звучат невнятно.

Он рассказывает, как в 2018 году познакомился с некой Мариной Николаевной из Петербурга. Она предложила помощь в продвижении по карьерной лестнице. Заявляла об обширных связях в Москве. Приводим часть диалога Геннадия Орлова (ГО) и Александра Болучевского (АБ), которая нам кажется наиболее важной для понимания происходящего.

АБ: "Она запросила астрономическую сумму <…> [За должность] в правительстве РФ. Начинается от министерства экономики и заканчивалось вплоть до должности министра любого. Путь якобы должен был начаться с заместителя мэра Москвы. Я повелся. Разводили до 2019 года, когда я, собственно, сломался".

(Из разговора становится ясно, что с Болучевского запросили 200 млн рублей, которых у него не было).

АБ: "Я маленько работаю, золотых гор с неба не падало. Вот я и придумал эту чудовищную схему. Готов отвечать со всей ответственностью".

("Саня" — так обращаются к Болучевскому его собеседники — сумму похитил большую. Но готов отработать. Мямлит про кредиты)

АБ: "Это мои проблемы, мой крест, и я должен его понести".

ОГ: "Саня, из бюджета!!! Я тебе тут при всех говорю, что нужно 200 тысяч на забор. А ты мне говоришь, что нету денег. Я вообще дурак, получается? Я относился к тебе как к сыну, я тебе верил!.."

АБ: "Простите меня, я идиот".

Во время диалога-допроса в кабинет к Орлову заходит его заместитель Владимир Рошкович (ВР). Орлов требует, чтобы Болучевский повторил все сказанное.

ВР: "Сколько, Саша, сколько конкретно ты взял?".

АБ: "200".

ВР: "Саша, я вчера только вытащил из базы, хотя она сломана, платежек на 670 миллионов. И это еще не все платежки".

Из разговора выясняется, что изначально 200 млн рублей Болучевский должен был отдать Марине Николаевне, более 400 млн рублей — это "накладные расходы" (обнальщики брали себе 55-60% от суммы). Но не успел в обозначенный срок, и ему накинули просрочку. Деньги переводил с января по июль. В итоге за эфемерную возможность выстроить карьеру в Москве он отдал "300-350 миллионов". Наличкой в чемодане. Чтобы вынуть деньги из бюджета, "планом игрался, экономя излишки, у кого-то отнял чуть-чуть…" Сотрудникам комитета заявлял (так гласит одна из служебок), что это "нужно лично для Москвы".

"Я не знаю, что со мной случилось, Геннадий Алексеевич, я не знаю. Я попал, я разбираюсь с женщиной этой", — пытается оправдаться Болучевский.

"Саня, ты из бюджета украл, из святого бюджета! Украдено как минимум 700 миллионов! Я заикаться даже не могу. Ты не то чтобы всех в фекалии втоптал, ты еще попрыгал сверху!" — взрывается Орлов. Болучевский признается: когда услышал о просрочке, понял, что влип, но признаться боялся. В ответ он слышит, что все документы для служебного расследования уже подготовлены. Орлов велит Болучевскому писать подробную объяснительную.

"Давай, садись, пиши, Саша. Сказать, что это позор району — ничего не сказать. Мы всегда были стабильны, мы никогда этой фигней… вообще… бюджет — это святое! А тут… Я в шоке! Нет у меня никаких слов. Я же тебе верил, понимаешь?! И пойми: мы обязаны будем это афишировать!", — Орлов даже не пытается сдержать возмущение.

Пока Болучевский пишет объяснительную, Орлов вызывает в администрацию прокурора города, начальника районного УМВД, и. о. главы следственного отдела по Выборгу и и.о. начальника УФСБ района. Выслушав признания Болучевского, представители служб забирают его с собой.

СМЕНА ПОКАЗАНИЙ

После получения таких признаний дело должно было расследоваться быстро. Виновник известен, в содеянном сознался. Но дальнейшие события указывают на то, что Болучевский мог быть пешкой в игре более могущественных людей. В конце октября, после убийства депутата Александра Петрова, "МК в Питере" общался со знавшими его людьми. Заходила речь и о возможных мотивах убийства. Один из собеседников намекнул, что в основе всего происходящего может быть передел района. Но новому "хозяину" прийти в район, где все слаженно работает, сложно. Другое дело "взять под крыло" раздираемую уголовными делами и лишенную влиятельных покровителей территорию…

В октябре 2020 году у Болучевского меняется адвокат. И экс-глава комфина дает дополнительные показания. Он заявляет, что Орлов участвовал в схеме, и просит арестовать бывшего начальника, чтобы он не скрылся. На очной ставке Болучевский заявляет, что Орлов все знал и был в курсе дела по схеме хищения. Он же уже не помнит, кто и как с ним рассчитывался. Выразил "подозрение", что если деньги и передавались, то через бизнесмена Алексея Котляренко.

10 октября 2020 года Котляренко задерживают. Вскоре адвокат предпринимателя сообщает: на его подзащитного оказывается давление, чтобы он заявил о причастности к хищениям депутата Александра Петрова. Котляренко оговаривать депутата не стал. Об этом адвокат бизнесмена сообщил журналисту "МК в Питере" лично.



Утром 17 октября задерживают Геннадия Орлова. Следователь решил, что в одиночку Болучевский провернуть схему с хищением не мог. На процессе по избранию меры пресечения для Орлова следователь настаивал на аресте подозреваемого. Он просит приобщить к делу некую странную справку, согласно которой Орлов якобы с 2002 года является членом Тамбовско-Малышевской ОПГ.

Отметим, что еще один фигурант дела — экс-глава МУПа Оксана Чугунина — находится на свободе. Ее отпустили под подписку о невыезде, несмотря на то, что, согласно показаниям основного фигуранта, ею было получено 90 миллионов рублей "доли".

Между тем у специалистов, работающих в администрации района, сомнений в том, что Болучевский мог в одиночку провернуть всю схему, нет.

"Основные полномочия по работе с бюджетом закреплены за комитетом по финансам. Именно он исполняет бюджет, то есть следит за движением денег. Есть еще и такое понятие, как санкционирование средств в бюджет, когда в отдел казначейского исполнения комитета финансов поступают документы на перечисление денежных средств. Этот отдел подчиняется непосредственно Болучевскому. Это его структура, к которой глава администрации не имеет никакого отношения", — говорит председатель контрольно-счетной комиссии МО Выборгского района Ленобласти Елена Прохорова. — "Поймите, если главный бухгалтер захочет обмануть своего руководителя, он это сделает в любом случае. Это не пробел в законодательстве, это вопрос порядочности. Так как человек в комитете финансов оказался непорядочным, это привело к тому, что было хищение".

Елена Прохорова искренне недоумевает, почему молчали подчиненные Болучевского. Почему не писали служебные записки? На ее вопросы подчиненные арестованного экс-председателя комитета финансов отвечали: "Боялись".

В то, что Геннадий Орлов может быть причастен к хищению средств, в Выборгском районе не верят. Большинство людей, с которыми мы поговорили, отмечают его положительные человеческие качества. К слову, в отличие от своего подчиненного Болучевского, Орлов не имел огромных земельных участков и коттеджей. Вместе с семьей он жил в обычном многоквартирном доме.

"ОН БЫЛ НАСТРОЕН РАЗОБРАТЬСЯ"

Как стало известно "МК в Питере", дело о хищении средств из бюджета расследовалось не только Следкомом. Собственное расследование начал и самый авторитетный в районе человек — депутат и бизнесмен Александр Петров. Когда на всю страну грянула новость о хищении более 700 млн из бюджета Выборга, он еще был в России. Это произошло за неделю до его вылета в Швейцарию, где он должен был проходить лечение.

— Когда он узнал об этом (хищении из бюджета, — ред.), неделю ходил сам не свой. Не хотел никуда уезжать. Я сказал ему: "На тебя смотреть больно". Лично посадил в самолет, — рассказал "МК в Питере" сын Александра Петрова, бывший гонщик "Формулы-1" Виталий. — Он был в шоке, не понимал, как в Выборге сложилась такая ситуация. Я впервые видел его в таком состоянии. Он был потерянным.

В Швейцарии Александр Петров провел неделю, проходил обследование. Операцию должны были сделать через две недели. На это время депутат улетел отдыхать на Мальдивы. И тут на Европу накатала вторая волна коронавируса. Швейцарию закрыли, операция отменилась. Петров вернулся в Выборг. По прилету заявил: "Я это дело просто так не оставлю. Я докопаюсь до истины". Судя по всему, мысли о произошедшем в Выборге не отпускали его и на отдыхе. Когда он вернулся, у него уже была некоторая информация о том, как и куда уходили деньги.

— Он не хотел оставлять это просто так. Он хотел, безусловно, разобраться в случившемся. Мы много разговаривали об этом. Папа просто не мог понять, как это могло произойти, — вспоминает Виталий. — Он начал свое собственное расследование, чтобы город знал виновных. Полностью погрузился в это дело. Он был уже спокоен.

По словам Виталия, проводя свое расследование, Александр Петров неоднократно разговаривал с Геннадием Орловым, которого знал с детства. Периодически спрашивал его про деньги.

— И при мне спрашивал. Геннадий Алексеевич четко отвечал: "Я не брал", — рассказывает Виталий. — Папа доверял ему. Думаю, что Геннадий Алексеевич не сказал бы ему неправды, не стал бы что-то скрывать от папы.

НЕДОПИСАННАЯ РЕЧЬ

Несколько источников сообщили "МК в Питере", что Александр Петров планировал предать огласке результаты своего расследования. За несколько дней до своей смерти он встречался с нашим коллегой-журналистом, чтобы договориться о будущем интервью, в котором планировал озвучивать свои выводы…

— Александр Петрович был неравнодушным человеком. И у него было достаточно сил, связей, влияния и средств, чтобы докопаться до истины, — рассказал "МК в Питере" свидетель той встречи. — Он говорил журналисту: "Сейчас я разберусь, свяжемся и запишем все". Я знаю, что у него уже был черновик, некая заготовка. Он планировал все обдумать, разобраться и выступить с заявлением. Что именно было в этих черновиках, я не знаю. Но мы, в частности, говорили о том, что администрация первой заявила о случившемся, сама вызвала следствие, чтобы предать огласке произошедшее. Никто ничего не заминал.

ОГОВОРЕННЫЙ

В черновике, подготовленном Александром Петровым, вероятно, были слова о том, что главу администрации Геннадия Орлова оговорили. Он был в этом уверен и не стеснялся высказывать свое мнение. По словам нашего информатора, звучала она и в разговоре с журналистом.

— Александр Петрович высказывался о том, что дело в отношении Геннадия Орлова может носить заказной характер. Он неоднократно говорил о непричастности Орлова — это было его мнение — к хищению денежных средств из бюджета, — сообщил "МК в Питере" адвокат Александра Петрова Иван (фамилия есть в редакции). — Он говорил, что Орлов всецело доверял Болучевскому в его работе и, по мнению Александра Петровича, это была ошибка Геннадия Алексеевича.

Мнение о том, что арест Орлова носит заказной характер, депутат озвучивал и дома.

— Он был уверен, что Орлова оговаривают и что почему-то будут всеми силами втягивать его в это дело, — сообщила "МК в Питере" супруга убитого депутата Марина.

СЛЕДСТВИЮ ПЕТРОВ БЫЛ НЕИНТЕРЕСЕН

Отметим, что вопросов к Петрову у следствия не возникло. По мнению его вдовы Марины, и не могло возникнуть.

— Я уверена в своем супруге. Доступа к бюджетным деньгам он не имел. И не имел никакого права [ими распоряжаться] ни как депутат, ни как простой гражданин. Для него это [хищение денег Болучевским из бюджета] было за рамками происходящего. Это был больше репутационный скандал для него, для всего депутатского корпуса. Все недоумевали, как это возможно, как такое могло получиться. Первое время даже не верили [что было хищение]. Думали, что Болучевский зачем-то сам себя оговорил. Как будто хотел подставить всех. Как провокация какая-то, — вспоминает Марина.

Роль мужа в жизни администрации города Марина называет сильно преувеличенной: "Просто кому-то выгодно навязывать ему прозвища и ярлыки. Зачем, я не понимаю. Но, видимо, скоро мы это поймем".

Следствие, подтверждая слова Марины, игнорировало Александра Петрова. Не было ни официальных, ни частных встреч.

— У нас с Александром Петровичем существовала договоренность: все общение с правоохранительными органами происходило через меня. Если бы ему позвонил кто-либо из правоохранительных органов, он бы мне обязательно сообщил, — сообщил адвокат убитого депутата. — Со дня его возвращения в Выборг и до дня его убийства на него никто не выходил и на допрос не вызывал. По делу о мошенничестве Александр Петрович Петров не допрашивался. Проходившая в СМИ информация о том, что его убили якобы за день до допроса по делу о хищении денежных средств из бюджета Выборга, не соответствует действительности.

НЕЗАВЕРШЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Родные и знавшие Александра Петрова люди уверяют — он не чувствовал угрозы для себя. Ни в течение года, ни в последние дни жизни.

— Охраны у нас как таковой нет. У папы был водитель-помощник, но папа практически всегда из города на дачу ездил один. Он очень любил за рулем ездить. И на даче у нас всего один сторож, ни камер, ни усиления никакого. Угрозы в свой адрес он не чувствовал. Мы бы знали, — рассказывает Виталий Петров. — У нас была обычная жизнь. Дачу, например, папа строил довольно долго. Только в этом году, спустя 10 лет, он с мамой переехал в большой дом, начали понемногу вещи перевозить. Мы начинали там жить всей семьей.



Заявления в СМИ о том, что депутат якобы планировал продать свой бизнес и уехать за границу, вызвало в семье шок.

— Он любил Выборг всем сердцем. Для меня был бы шок, если бы он сказал, что мы переезжаем в какую-то другую страну. И я знаю, и он знал, что больше двух-трех недель за границей он находиться не может. Ему всегда хотелось вернуться домой, — вспоминает Виталий.

То, что у Петрова якобы было намерение покинуть Выборг, опровергает и его вдова.

— Саша никогда не уехал бы за границу. Никогда! Однозначно. Он любил Выборгский район, он здесь родился, здесь похоронены его родители, — говорит Марина. — Для него вся эта ситуация с мошенничеством с бюджетом была большим шоком, как и для всех жителей, для всей администрации, — говорит Марина. — Думаю, что правоохранительные органы разберутся. Не могу понять, кому было выгодно убить моего мужа.

Александр Петров был убит снайпером вечером 24 октября у собственной бани. Выстрелом в сердце. Эксперты уже дали оценку — стрелял профессионал.

Ответ на вопрос о том, кому было выгодно убивать самого влиятельного бизнесмена и депутата Выборга, ищут следователи центрального аппарата Следственного комитета России. Однако неизвестно, примут ли следователи во внимание тот факт, что Петров занимался расследованием дела о хищении и был уверен в непричастности Геннадия Орлова. Неизвестно и то, будет ли среди версий о мотивах убийства предположение о том, что Петров не допустил бы попыток передела в районе и был способен разоблачить заказной характер дела, возбужденного в отношении Орлова. Ведь именно об этом деле он готовился дать развернутое интервью. Некоторые из опрошенных нами жителей Выборга считают, что убийцу Петрова, скорее всего, не найдут. Как и заказчика. Но уверены, что в старом городе вскоре может появиться новый кандидат в авторитеты.

"МК в Питере" продолжит расследование и будет информировать читателей о новых обстоятельствах этой запутанной истории.