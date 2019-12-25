После субботнего матча "Зенита" и ЦСКА полиция составила административные протоколы на 32 фанатов

Порядок во время игры обеспечивали 1,5 тыс. сотрудников Росгвардии.

Накануне, 13 августа, порядок на матче 5-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и ЦСКА в Петербурге обеспечивали 1,5 тыс. сотрудников Росгвардии. Правоохранители составили 32 административные протокола на фанатов, которые нарушили правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях и наблюдали за игрой любимых команд в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 14 августа.

Напомним, игра была сложной и скандальной. Судья Павел Кукуян не засчитал гол в ворота ФК "Зенит" из-за положения вне игры. Ситуация стала причиной конфликтов между фанатами.

Ранее на Piter.tv: "Зенит" занял первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"