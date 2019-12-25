Оборот петербургских баров вырос на 34% после смягчения ограничений

По мере стабилизации эпидемобстановки оборот продолжит расти.

В первые три дня после смягчения коронавирусных ограничений оборот петербургских баров и ночных клубов вырос на 34%. Ранее заведениям запрещали работать после 23.00. Об этом рассказали в департаменте эквайринга ВТБ.

Количество транзакций в эти дни увеличилось на 32% в сравнении с предыдущими выходными. В Москве в то же время оборот вырос на 40%. По мнению экспертов, оборот развлекательных заведений, в том числе работающих по ночам, продолжит расти по мере стабилизации эпидемобстановки. Также свою роль сыграет приближающаяся весна, в течение которой интерес к индустрии подрастает.

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