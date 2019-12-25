После пожара на турбазе в Томской области со следами насильственной смерти найдены 2 человека

Подозревают целенаправленный поджог.

В Томской области после пожара на турбазе нашли два тела с огнестрельными ранениями.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Томской области сообщает, что на месте пожара на туристической базе "Хардикова заимка" на границе Томской области найдены два тела с признаками насильственной смерти. Владелец турбазы подозревает поджог.

Сожгли все полностью. Все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли. Само сгореть не могло. Два егеря пропали. Хорошо если остались живы. Юрий Хардиков

Издание "Российская газета" сообщает, что тела были найдены в водоеме с огнестрельными ранениями.

Фото: ВК, Уран-Батор Уран-Батор