После избиения врача из-за осмотра пациентки-мусульманки в Югре было возбуждено уголовное дело

Врач получил черепно-мозговую травму и сотрясение.

Следователи в отношении 29-летнего жителя Нижневартовска возбудили уголовное дело. Мужчина подозревается в причинении телесных повреждений медработнику Информация об этом появилась на сайте СУ СКР.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске к местному врачу пришла женщина в хиджабе на осмотр. Как сообщают местные СМИ, она не хотела, чтобы ее осматривал мужчина. Врач посоветовал ей обратиться к руководству с этим вопросом. В результате женщина согласилась, и врач осмотрел часть ее живота, после этого женщина ушла.

Однако после в кабинет врача зашел мужчина, который является мужем женщины. Он нанес врачу несколько ударов. В результате доктор получил черепно-мозговую травму и сотрясение.

Подозреваемый был задержан.

Видео: Telegram / Baza