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nastya960
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После истории с откушенным у петербуржца носом владельцев лошадей ждут проверки

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Петербуржец остался без кончика носа после встречи с лошадью в центре Петербурга.

В Петербурге проверят владельцев лошадей, которые предлагают жителям и гостям города свои услуги. Проверку решили провести после того, как в центре города лошадь откусила мужчине нос. Об этом 78.ru рассказал депутат ЗакСа Алексей Цивилёв.

По словам депутата, в городе есть две категории перевозчиков – официальные, которые катают на лошадях туристов по утверждённым маршрутам, и "покатушники". Алексей Цивилев отметил, что покатушники держат животных в невыносимых условиях, загоняют до смерти, пытаясь извлечь большую прибыль.

Депутат ЗакСа планирует отправить запрос в Управление ветеринарии с просьбой проверить все конюшни, где содержатся животные, в случае плохих условий, изымать их.

Видео: Piter.tv

Теги: белинского, лошади, цивилев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Радина Вера
Сегодня 12:51

Хотелось бы также помощи в разбирательстве локально! Нужно провести проверку случившегося и потребовать компенсацию за это увечье! 

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