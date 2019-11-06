После истории с откушенным у петербуржца носом владельцев лошадей ждут проверки

Петербуржец остался без кончика носа после встречи с лошадью в центре Петербурга.

В Петербурге проверят владельцев лошадей, которые предлагают жителям и гостям города свои услуги. Проверку решили провести после того, как в центре города лошадь откусила мужчине нос. Об этом 78.ru рассказал депутат ЗакСа Алексей Цивилёв.

По словам депутата, в городе есть две категории перевозчиков – официальные, которые катают на лошадях туристов по утверждённым маршрутам, и "покатушники". Алексей Цивилев отметил, что покатушники держат животных в невыносимых условиях, загоняют до смерти, пытаясь извлечь большую прибыль.

Депутат ЗакСа планирует отправить запрос в Управление ветеринарии с просьбой проверить все конюшни, где содержатся животные, в случае плохих условий, изымать их.

Видео: Piter.tv