После испытаний на теплосетях Васильевского острова горячая вода вернулась не во все дома

Некоторые из жителей района сообщили о проблеме в нашу редакцию.

Объявленный срок испытаний на теплотрассах в Василеостровском районе Петербурга подошел к концу в понедельник, 10 августа.

Однако в редакцию Piter.tv обратились местные жители, которые сообщили об отсутствии долгожданной горячей воды в своих ванных. В частности, о своих проблемах рассказали жители домов на Наличной и Мичманской улице, а также на Морской набережной. Также негодование возмущенных горожан появляются в сообществах местных жителей в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook.

Ситуацию для Piter.tv прояснили в "Теплосети Санкт-Петербурга". В настоящее время сотрудники предприятия усиленно ремонтируют дефекты, которые были выявлены при испытаниях, состоявшихся ранее. Отмечается, что работы осложнены наличием множества коммуникаций, находящихся рядом с тепловыми сетями.

Стоит отметить, что не исключено отсутствие горячего водоснабжения некоторых зданий, так как в них применяется закрытая схема теплоснабжения, в которой циркулирующая вода используется только для обогрева, и не забирается из трубопровода для обеспечения горячего водоснабжения – сообщили в пресс-службе.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" совместно с сотрудниками жилищных организаций производят подключения потребителей после проведения диагностических мероприятий. Абонентской службой Общества управляющим компаниям ежедневно направляются уведомления с обновленными данными для подачи жителям горячего водоснабжения по одному из трубопроводов, где это технически возможно.

Фото: Piter.tv