Порошенко: война с РФ может начаться внезапно, Украину атакуют ракетами

Экс-глава страны назвал риски в военном вторжении РФ на Украину.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что полномасштабная война с Россией может начаться внезапно. Он не исключил такого варианта событий, при котором страна подвергнется обстрелу ракетами. Своим мнением политик поделился с журналистами в эфире местного ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Эксперт заметил, что Москве не нужно будет даже переступать границу с соседним государством, чтобы начать боевые действия. Для этого РФ может задействовать авиацию, а также крылатые и оперативно-тактические ракеты. При этом наступление с использованием танковых подразделений Порошенко назвал маловероятным.

Путин имеет возможность вести полномасштабную войну, и война может начаться в любое время. Петр Порошенко, экс-глава Украины

По мнению специалиста, следует укреплять обороноспособность Украины, а также активно вводить антироссийские санкции. Эти меры могут помочь России переоценить свои силы.

Порошенко заявил, что не будет другом Зеленского.

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