Порноактриса из Красноярска погибла в Петербурге после падения с 22-го этажа

О смерти девушки сообщил ее молодой человек. Теперь он собирает деньги на похороны.

В пятницу, 2 июля, в Петербурге установили личность девушки, чье тело нашли у многоэтажного здания в Невском районе. Погибшей оказалась 29-летняя уроженка Красноярского края Кристина, передает ИА "Агентство журналистских расследований".

Красноярское издание ngs24.ru сообщило об интервью, которое девушка дала некоторое время назад. Там она призналась, что работала в индустрии под ником Kriss the Foxxx. В фильмах для взрослых она начала сниматься после переезда в Петербург..

Проработала в банке ровно 5 дней, с прогулами. И поняла, что мне неинтересно. Я не понимаю, о чем разговаривать с этими людьми. И попала в порно. рассказала Кристина

Парень девушки сообщил о смерти возлюбленной в Instagram.

Ранее мы писали, что петербурженка сорвалась с 22 этажа на улице Ворошилова.

Фото: Piter.tv