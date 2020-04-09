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Порноактриса из Красноярска погибла в Петербурге после падения с 22-го этажа
Сегодня, 11:55
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Порноактриса из Красноярска погибла в Петербурге после падения с 22-го этажа

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О смерти девушки сообщил ее молодой человек. Теперь он собирает деньги на похороны.

В пятницу, 2 июля, в Петербурге установили личность девушки, чье тело нашли у многоэтажного здания в Невском районе. Погибшей оказалась 29-летняя уроженка Красноярского края Кристина, передает ИА "Агентство журналистских расследований". 

Красноярское издание ngs24.ru сообщило об интервью, которое девушка дала некоторое время назад. Там она призналась, что работала в индустрии под ником Kriss the Foxxx. В фильмах для взрослых она начала сниматься после переезда в Петербург.. 

Проработала в банке ровно 5 дней, с прогулами. И поняла, что мне неинтересно. Я не понимаю, о чем разговаривать с этими людьми. И попала в порно.

рассказала Кристина

Парень девушки сообщил о смерти возлюбленной в Instagram.

Ранее мы писали, что петербурженка сорвалась с 22 этажа на улице Ворошилова.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, погибла девушка
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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