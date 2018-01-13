Популярную в Махачкале гадалку убили 12 ударами ножа

На кадры камеры видеофиксации попал предполагаемый преступник.

Telegram-канал Baza заявил о том, что Махачкале расследуется убийство известной гадалки Шовкат Джалаевой. Жертве нанесли 12 ударов ножом. В СМИ уточнили, что 56-летняя местная жительница пользовалась популярностью, к ее услугам обращалось не менее сотни человек. Трагедия произошла 11 декабря.

Правоохранительные органы установили, что в день убийства женщина утром ушла в магазин. Во время ее отсутствия камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в здание зашел мужчина среднего роста. Злоумышленник был одет в черную куртку, а на голове - капюшон. Спустя три минуты после возвращения гадалки, он быстрым шагом покинул дом. Позже погибшую обнаружил супруг. На ее теле медики зафиксировали множественные ранения. Она скончалась на месте.

Основными версиями следствия считаются те, что связаны с ее профессиональной деятельностью. Предположительно, женщину мог убить кто-то из бывших клиентов или те, от кого она раньше получала угрозы. Еще в 2013 году гадалка нашла у себя записку с гранатой. Против работы гадалки выступали жители региона, которые просили ее бросить заниматься таким видом деятельности по религиозным соображениям.

Подозреваемая в мошенничестве экс-судья Хахалева покинула Россию.

Фото и видео: Telegram / BAZA

