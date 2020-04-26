Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

На данный момент в России зафиксировали 80 949 случаев заражения коронавирусом.

В майские праздники россияне должны остаться дома, чтобы не вызвать в РФ "взрыв" коронавирусной инфекции. Об этом каналу "Россия-1" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Чиновница отметила, что пока в России "взрыва" COVID-19 не было. Это стало возможным благодаря реализуемым властями мерам. Попова выразила надежду, что взрывного пика удастся избежать, но для этого надо не "сорваться" на майские праздники

Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли

Анна Попова

Отметим, что накануне на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в РФ Анна Попова рассказала о том, что в числе заболевших коронавирусом увеличивается число людей, чья болезнь протекает бессимптомно.

На данный момент в России зафиксировали 80 949 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составляет 747, от инфекции излечились 6 767 человек.

Ранее: В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники.