Попова: человек с коронавирусом в некоторых случаях может быть заразным более 100 дней

Глава Роспотребнадзора назвала сроки самоизоляции для заразившихся ковидом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что человек с коронавирусом в некоторых случаях может быть заразным более 100 дней. Такой интересной статистикой чиновница поделилась с журналистами радиостанции "Комсомольская правда".

Иногда наблюдается выделение вируса в течение 80, теперь уже больше 100 дней. Сегодняшняя практика это показывает, и, конечно же, в таком случае ни один врач не выпишет человека из больничного листа, если он продолжает быть источником опасности и выделяет вирус. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт напомнила, что по стране много тех, кто переболел инфекцией, но при этом не обращался за врачебной помощью. Инкубационный период заболевания максимально (от встречи с вирусом до появления симптомов или клиническим проявлений) составляет 14 дней. Это время важно находиться под наблюдением. Период самоизоляции должен определять лечащий врач.

Попова: штамм "омикрон" в России пока не выявили.

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