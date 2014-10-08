Попова: Россия находится на четвертом месте в мире по количеству тестов на COVID-19

"Европейские страны далеко не так активно тестируют".

Россия находится на четвертом месте по общему числу проведенных тестов на коронавирус. С такой информацией выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Европейские страны далеко не так активно тестируют, несмотря на очень высокий уровень сегодняшней заболеваемости и эпидпроцесса. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Также глава Роспотребнадзора отметила, что меры, принимаемые в России, позволяют нашей стране находиться не выше 93-го места в мире по совокупной заболеваемости коронавирусом за весь период пандемии.

Мурашко: более 7 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии и на ИВЛ из-за COVID-19.