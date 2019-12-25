Полянский: США не доработали в переговорах по гарантиям безопасности России

В СБ ООН Россия ответила на обвинения США в агрессии в отношении Киева.

Первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский считает, что США не доработали в переговорах по гарантиям безопасности России. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности во Всемирной организации. Спикер счел, что Вашингтону требовалось предлагать Москве более серьезные вещи в рамках двустороннего диалога.

Раз переговоры не удались, значит, наверное, вы их как-то не доработали на этом направлении. Наверное, нужно было работать лучше и предлагать более серьезные вещи. Сейчас мы имеем то, что имеем. Дмитрий Полянский, зампред РФ при ООН

Напомним, что 29 марта состоялось заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман обвинила Россию в агрессии против Украины. Иностранка указала на то, что во время диалога по безопасности между Москвой и Вашингтоном она предлагала варианты, которые учитывали обеспокоенности РФ, однако "президент Путин избрал вторжение".

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

