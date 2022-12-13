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Полянский: Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по ЧП на "Северных потоках"

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Документы будут распространены в СБ ООН.

Россия вскоре распространит в Совете Безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по вопросу расследования диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Сеыверный поток-2", расположенных в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала The Dive. сделал первый заместитель постоянного российского представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат заметил, что процесс будет обнародован среди членов Совбеза ради транспарентности сведений.

Они отказывают в любом доступе к информации, хотя мы заинтересованная сторона. Мы должны в нем участвовать. Но они просто пишут нам письма, говорят: "Мы делаем то, что мы делаем, а вы занимайтесь своим делом".

Дмитрий Полянский, дипломат РФ

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Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle

 

Теги: германия, дания, дмитрий полянский, сб оон, северный поток, северный поток-2, совет безопасности, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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