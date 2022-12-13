Полянский: Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по ЧП на "Северных потоках"

Документы будут распространены в СБ ООН.

Россия вскоре распространит в Совете Безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по вопросу расследования диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Сеыверный поток-2", расположенных в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала The Dive. сделал первый заместитель постоянного российского представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат заметил, что процесс будет обнародован среди членов Совбеза ради транспарентности сведений.

Они отказывают в любом доступе к информации, хотя мы заинтересованная сторона. Мы должны в нем участвовать. Но они просто пишут нам письма, говорят: "Мы делаем то, что мы делаем, а вы занимайтесь своим делом". Дмитрий Полянский, дипломат РФ

Постпредство РФ при ООН: военные действия идут не с Украиной, а с коллективным Западом.

Фото и видео: YouTube / The Dive with Jackson Hinkle