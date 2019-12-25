Польский пилот назвал себя "королем самолета" и отказался пускать на борт украинцев

По факту инцидента проводится проверка.

Польский пилот устроил скандал перед посадкой пассажиров на борт самолета. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на портал epoznan.pl.

Инцидент произошел 3 июля. Согласно данным СМИ, пилот авиационной компании Ryanair не пускал более 30 украинских пассажиров рейса Познань – Одесса на бор воздушного судна. Он заявил, что он "король" самолета и начал их всех выгонять с криками "вон". Из-за этого инцидента рейс фактически был задержан на час.

Официального подтверждения этой информации нет.

В настоящее время, по словам официального представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, консульский отдел посольства страны в Польше проводит проверку возможного инцидента. Кроме того, в самом аэропорту заявили, что в работе того рейса были замечены нарушения, однако, они не связаны с неадекватным поведением кого-то из членов экипажа.

Ранее украинца избили в Польше за речь на родном языке.

Фото: pixabay.com