Михал Дворчик объявил о том, что Варшава является одним из лидеров по военной помощи Киеву.

Польша заявила, что находится на втором месте после США по поставкам вооружений на Украину. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции RMF сделал официальный руководитель канцелярии главы премьер-министра Михал Дворчик. При этом чиновник не стал сообщать журналистам подробности о производимых поставках помощи Киеву.

Но нужно ясно сказать, что Польша является государством, которое направляет на Украину больше всего вооружения сразу после США…В определенных категориях вооружений мы являемся абсолютным лидером. Михал Дворчик, глава офиса польского правительства

Напомним, что к текущему моменту Польша уже поставила на Украину вооружений на 7 млрд злотых (примерно 1,6 млрд долларов). Михал Дворчик назвал эту сумму стоимостью польской военной поддержки киевского режима.

ВКС России за сутки поразили 56 украинских военных объектов.

Фото и видео: YouTube / RMF24