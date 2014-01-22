Польша вышла из Оттавской конвенции и начала размещение противопехотных мин на границе с Россией и Белоруссией

Павел Бейда рассказал, что оружие будет изготавливаться на территории страны местным предприятием.

Польское министерство по обороне планирует задействовать противопехотные мины на линии оборонительных укреплений "Восточный щит" на государственной ранице с Белоруссией и Росссией. Соответствуюющее заявление сделал заместитель главы профильного ведомства Павел Бейда в эфире местной радиостанции RMF FM. Журналист задал высокопоставленному гостю программы влпрос о том, собираются ли эти средства власти защиты производить на территории страны.

Это будет одним из элементов "Восточного щита". Это будут делать заводы Польской оружейной группы, но я не хочу вдаваться в подробности Павел Бейда, замглавы Минобороны Польши

Эксперт пояснил, что Варшаве необходимо получить до одного миллиона противопехотных мин.

Напомним, что 18 марта главы оборонных ведомств Польши, Литвы, Латвии и Эстонии сделали совместное заявление о том, что они рекомендовали своим национальным правительствам выйти из Оттавской конференции по запрету противопехотных мин. В качестве причины данного постановления министры назвали ухудшение ситуации в сфере государственной и региональной безопасности. Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году. Сейчас к присоединились 164 государства, включая Украину. Согласно сведениям Международного комитета Красного Креста, данный вид вооружений приводит к большому количеству жертв среди гражданского населения. Противопехотные мины продолжают представлять из себя угрозу спустя долгие годы после завершения боевых действий.

Песков: Варшава не прочь поживиться территориями Западной Украины.

Фото и видео: YouTube / RMF24