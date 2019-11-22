Польша выдала России обвиняемого в хищении 17 млрд руб. экс-главу НПО "Космос" Чернякова

Бизнесмен вернется в Москву под присмотром спецконвоя.

Польша экстрадировала в Россию бывшего руководителя компании НПО "Космос" Андрея Чернякова. Об этом 22 ноября сообщила Генпрокуратура России. Под присмотром спецконвоя Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 миллиардов рублей, доставят в Москву.

По информации следствия, в 2011 году Черняков заключил договоры на строительство крупного комплекса Академии дзюдо России, получив 28 млн рублей, но работы не завершил и подделал акты об окончании возведения комплекса. Также в 2011-2012 годах глава "Космоса" присвоил кредитные 14 млрд рублей, выданных банков а пополнение оборотных средств при выполнении государственного контракта.

Чернякова задержали еще в конце 2017 года в варшавском аэропорту, глава "Космоса" хотел улететь на Украину. Польша согласилась с запросами Генпрокуратуры выдать Чернякова еще в 2018 году, примерно в то же время к запросам подключился Следком РФ. В октябре 2019 года предприняли вторую попытку отправить бизнесмена в Россию. Сам Черняков подтвердил в суде желание вернуться на родину.

Суд отказался принимать к рассмотрению иск ФБК к Владимиру Путину.

Видео: Лена К / YouTube; "Коммерсант"