Полностью перекроют движение на трассе из Пскова в Петербург в ночь на 14 октября

Перекрытие займет не более 20 минут.

В ночь на пятницу, 14 октября, полностью перекроют движение на трассе Р-23 из Петербурга в Псков и к границе с Белоруссией. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

Трассу перекроют в Ленобласти рядом с поселком посёлка при железнодорожной станции Верево в Гатчинском районе. Для автомобилей, движущихся в Петербург, движение остановят в 1:00. Перекрытие займет не более 20 минут. В 1:20 движение возобновят в штатном режиме.

В это время на трассе будут устанавливать металлическую опору для знаков автоматизированной системы управления дорожным движением. В направлении Пскова транспортный поток останавливать не планируется.

Фото: ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", Piter.tv