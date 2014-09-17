Политолог объяснил, почему Берлин не кричит о "вторжении" России

Власти Германии молчат по поводу якобы "агрессии" России и ее "планируемом вторжении на Украину", так как боятся, что Соединенные Штаты используют позицию Берлина для введения новых ограничений против Москвы. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" выразил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.
По мнению эксперта, потенциальные санкции, направленные против России, в случае их введения могут ударить и по ФРГ, так как она является главным торговым партнером этой страны в Европейском союзе.
Но самое главное, что власти Германии очень опасаются, что вот эта информация, которая запускается США, будет использована для резкого ухудшения отношений с Россией и для введения санкций в том числе.
Сергей Марков, политолог
Он добавил, что Берлину выгодно минимизировать санкционное давление, поэтому власти Германии призывают к осторожности, пока четкая позиция страны не сформирована.
Ранее экс-представитель Госдепа Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер призвал ввести новые санкции против РФ.
Фото: pixabay.com
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