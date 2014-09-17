  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Политолог объяснил, почему Берлин не кричит о "вторжении" России
Сегодня, 14:16
180
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Политолог объяснил, почему Берлин не кричит о "вторжении" России

0 0

Санкции, введенные против РФ, могут ударить и по Германии, уверен эксперт.

Власти Германии молчат по поводу якобы "агрессии" России и ее "планируемом вторжении на Украину", так как боятся, что Соединенные Штаты используют позицию Берлина для введения новых ограничений против Москвы. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" выразил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, потенциальные санкции, направленные против России, в случае их введения могут ударить и по ФРГ, так как она является главным торговым партнером этой страны в Европейском союзе.

Но самое главное, что власти Германии очень опасаются, что вот эта информация, которая запускается США, будет использована для резкого ухудшения отношений с Россией и для введения санкций в том числе.

Сергей Марков, политолог

Он добавил, что Берлину выгодно минимизировать санкционное давление, поэтому власти Германии призывают к осторожности, пока четкая позиция страны не сформирована.

Ранее экс-представитель Госдепа Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер призвал ввести новые санкции против РФ.

Фото: pixabay.com

Теги: германия, санкции против россии, сергей марков
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
asondex
Сегодня 14:42

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4301 8190 3012 3799

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии