Политолог Курбанов заявил, что Россия даст отпор и ответит на попытки атаки на Кремль

По мнению эксперта, попытки запугать Россию выглядят безуспешными.

Политолог и член союза журналистов России Маис Курбанов заявил, что Москва даст отпор и ответит на попытки атаки на Кремль. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Вчера, 3 мая, в Кремле сообщили, что ночью киевский режим предпринял попытку нанесения удара беспилотниками по резиденции президента РФ Владимира Путина. По мнению Курбанова, попытки запугать Россию выглядят безуспешными. Он подчеркнул, что страна сильно изменилась после развала Советского Союза.

Политолог считает, что на Западе понимают возможность Москвы дать отпор. Он также заявил, что в скором времени придется сесть за стол переговоров и принимать российские условия.

Ранее Песков заявил, что за атакой Украины на Кремль стоят США.

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