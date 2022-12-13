Политехнический университет Петра Великого подготовил около сотни специалистов для турецкой атомной электростанции

Электростанция обеспечит 10 процентов потребностей Турецкой Республики в электричестве.

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого подготовил 95 турецких студентов, которые будут работать на атомной электростанции "Аккую". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как рассказали в Смольном, электростанция обеспечит 10 процентов потребностей Турецкой Республики в электричестве. Данный проект стал одним из самых значимых в истории российского-турецкого сотрудничества.

Еще зимой 2022 года 24 студента из Турции получили квалификацию инженера-физика. Сейчас молодые специалисты уже работают на атомной станции. Еще 24 учащихся сейчас готовятся к защите ВКР. Им нужно будет представить свои проекты в июне 2023 года. Добавим, что за последние годы выпускниками университета стали 47 граждан Турции. Они обучались по программам "Тепловые электрические станции" и "Электроэнергетика".

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