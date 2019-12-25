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Полиция задержала водителя, который ударил ножом мужчину из-за парковочного места на Ленской
Сегодня, 9:25
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Полиция задержала водителя, который ударил ножом мужчину из-за парковочного места на Ленской

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В полицию после случившегося обратилась женщина, которая увидела на улице мужчину в крови.

Полиция задержала подозреваемого в избиении мужчины на Ленской улице из-за парковочного места. Им оказался 33-летний комендант строительной компании, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В ходе конфликта злоумышленник ударил ножом потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемого поймали на проспекте Наставников и задержали.

Напомним, инцидент произошел 16-го февраля. Мужчину 1985-го года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Фото: pixabay.com

Теги: конфликт, парковочное место, удар ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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