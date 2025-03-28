Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Полиция задержала подозреваемого в краже 3,5 млн рублей из иномарки, припаркованной на Новом Арбате. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленник при помощи устройства подавления радиосигнала сделал так, чтобы двери автомобиля BMW не заблокировались. Затем он проник в салон машины и похитил оттуда деньги.

Сыщики задержали 44-летнего жителя Омска, подозреваемого в совершении кражи. Полицейские изъяли у него блокиратор сигнала. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали пятерых местных жителей за вымогательство и грабеж.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА