Полиция задержала мужчину, который привез труп к станции скорой помощи в Петербурге

Предполагается, что ночью во время поездки между потерпевшим и злоумышленником завязался конфликт.

Днем в пятницу, 7 декабря, в редакцию Piter.tv поступило сообщение от пресс-службы ГУ МВД, в котором говорилось о задержании по "горячим следам" пассажира "Хендай Соляриса", оставившего труп мужчины у станции скорой помощи по улице Карпинского.

В квартире на улице Ушинского задержали 29-летнего гражданина среднеазиатского государства. По предварительной информации, сегодня ночью между ним и потерпевшим в указанном авто разгорелся конфликт, в результате которого водитель нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. После чего мужчина вышел из машины и пошел домой, а свидетели произошедшего, так же находившиеся в автомобиле, довезли потерпевшего до медицинского учреждения.

Возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Фото: Piter.tv