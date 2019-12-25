Полиция разыскивает стрелка в Тосненском районе Ленинградской области

Мужчина выстрелил из ружья в квартире, где находилась его мать.

Накануне, 19 октября, около четырех часов вечера в полицию через службу "1122 поступило сообщение, что в оселке Тельмана, в подъезде дома 5 по улице Октябрьской мужчина стрелял из ружья, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что сосед выстрелил несколько раз из ружья в сторону входной двери в квартиру. На место происшествия направили наряд патрульно-постовой службы. Установлено, что в квартире находилась 58-летняя гражданка, которая пояснила, что стрелял ее 35-летний сын из собственного ружья, а после ушел из дома.

Полицейские изъяли гладкоствольное ружье "Сайга 12К". Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы писали, что полицейские ищут виновника стрельбы в ходе дорожного конфликта на Выборгском шоссе.

Фото: Piter.tv