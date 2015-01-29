Полиция проводит проверку после видео бывшего участника "Дома-2" с ребенком за рулем

Блогер катался с сыном по Москве.

Сотрудники полиции в Москве проводят проверку после того, как в соцсетях появилось видео бывшего участника шоу "Дома-2" Антона Гусева, который посадил восьмилетнего сына на руль и ездил с ним по городу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По факту размещения видеоролика в сети интернет проводится проверка, - говорится в сообщении.

Ранее блогер разместил у себя в Instagram видео, где он катается по Москве с восьмилетним сыном за рулем.

Гусев является владельцем франшизы Gusevy.

Видео: Telegram / LIFE SHOT