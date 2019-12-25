Полиция проверит сообщение о повреждении мраморной плиты на кладбище на Октябрьской набережной

Накануне в полицию обратился сотрудник кладбища.

На Киновиевском кладбище неизвестные повредили мраморную плиту и унесли с собой урну с прахом, которая находилась в колумберной стене. Полиция проводит проверку по факту заявления, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Во вторник, 13 октября, в полицию Невского района обратился разнорабочий кладбища и сообщил о случившемся. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за получение взятки в 100 тысяч рублей в Ленобласти задержали двух сотрудников ГИБДД.

Фото: kinovievskoe.ru