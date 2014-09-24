Полиция проверяет видео массовой драки на заводе в Бужаниново

Конфликт произошел 1,5 года назад.

Полиция проверяет видео массовой драки на заводе "Экоокна" в Бужаниново. По данным очевидцев, инцидент зафиксирован на территории предприятия, расположенного в подмосковной городе. Оперативники опросили сотрудников цеха, чтобы узнать причины произошедшего. Свидетели заметили, что не запомнили ничего, так как конфликт произошел примерно полтора года назад.

Журналисты Telegram-канала BAZA предположили, что причиной драки стала маленькая зарплата мастеров. Очевидец рассказал прессе, что бригадиры конкретной национальности передавали большую часть оплаты труда "(серой части") своим землякам. При этом другие рабочие получали значительно меньше.

На размещенных в социальных сетях видно, что в массовой драке приняли участие мигранты из Таджикистана и Узбекистана.

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Фото и видео: Telegram / Baza

