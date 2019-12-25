По предварительным данным, обход полиция начала неделю назад.

Полиция Петербурга проводит обход зарегистрировавшихся на сайтах Навального. Об этом сообщает "Фонтанка".

Правоохранители приходят в гости к сторонникам оппозиционера Алексей Навального. Данные о сторонниках полиция берет с сайтов Навального, на которых они зарегистрировались ранее. Им также предлагают написать заявление о попранных правах.

Напомним, в середине августа стало известно, что московская полиция провела обход зарегистрировавшихся на сайтах Навального. Сотрудники правоохранительных органов в штатском навестили дома не менее 20 сторонников оппозиционера Алексей Навального.

Ранее Следственный комитет России предъявил оппозиционеру Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. По версии ведомства, деятельность данной организации была направлена на побуждение людей совершать действия, которые нарушают российское законодательство. Кроме того, полагают в СК, причастные к ней призывали граждан России участвовать в несогласованных акциях, зная, что это влечет за собой ответственность.

Фото: Piter.tv