Полиция “посетила” отделения “Спид.Центра” Красовского из-за фильма про геев

В петербургское отделение Фонда полиция явилась под предлогом, что им “сообщили о съёмках запрещённого характера”.

Полиция "посетила" отделения "Спид.Центра", председателем которого является журналист, директор вещания телеканала Russia Today (RT) Антон Красовский в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. Именно в стенах Фонда проходил показ фильма Севы Галкина "Фанаты", в котором рассказывается об убийстве геев в 2016 году. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили на сайте Фонда.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что звонок поступил от активиста и гомофоба Тимура Булатова. Известно, что показ фильма запрещён для несовершеннолетних, которых и не было на показе картины. Отмечается, что сотрудники полиции не стали проверять документы у присутствующих, визуально оценив возраст аудитории. Они лишь взяли объяснение у сотрудников и уехали.

В петербургское отделение Фонда полиция явилась под предлогом, что им "сообщили о съёмках запрещённого характера". С таким же предлогом сотрудники правоохранительных органов "посетили" Фонд в Нижнем Новгороде.

Позже выяснилось, что на Фонд пожаловались и другие организации, которые защищают "семейные ценности". Они считают, что "сайт Фонда занимается гей-пропагандой среди несовершеннолетних". Однако ни прокуратура, ни полиция не обнаружили пропаганду.

Ранее мы писали, как работает петербургский Фонд "СПИД.Центр".

Фото: ВКонтакте / СПИД.ЦЕНТР / AIDS.CENTER