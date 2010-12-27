Подростки угнали ВАЗ-2104 с автостоянки на Новгородской улице

В этот же день был угнан Porsche Cayenne 2003 года выпуска.

В четверг, 14 февраля, в полицию Тихвинского района обратился 35-летний мужчина. Он заявил, что его автомобиль ВАЗ-2104 угнали с автостоянки на Новгородской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать двух несовершеннолетних. В отношении них возбуждено дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

В этот жен день в полицию Калининского района обратился 40-летний петербуржец с заявлением об угоне люксовой машины марки Porsche Cayenne 2003 года выпуска. Автомобиль был припаркован на Бестужевской улице.

Правоохранителям удалось отыскать иномарку. Она стояла на перекрестке проспекта Просвещения и Гражданского проспекта. По подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по той же статье.

Ранее мы писали, что у машиниста петербургского метро угнали иномарку за 250 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com