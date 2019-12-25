Пожилого сотрудника "Метростроя" подозревают в развращении 12-летней девочки в СНТ в Ленобласти

Развратные действия он совершил летом.

Правоохранители выявили мужчину, который подозревается в развращении 12-летней девочки., узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах. Со слов заявительницы, матери пострадавшей, это произошло в период с 4 по 29 августа 2020-го года. Она обратилась в полицию 29 ноября.

Ранее Piter.TV уже писал о случившемся в Выборгском районе Ленобласти в СНТ "Карьер Приветнинское" на улице Сосновой. По последней информации, подозреваемого задержали 1-го декабря на Белградской улице в Петербурге. Им оказался 63-летний транспортировщик АО "Метрострой".

Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия". Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Фото: Piter.TV