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Пожилого сотрудника "Метростроя" подозревают в развращении 12-летней девочки в СНТ в Ленобласти
Сегодня, 9:46
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nadezhda_sib

Пожилого сотрудника "Метростроя" подозревают в развращении 12-летней девочки в СНТ в Ленобласти

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Развратные действия он совершил летом.

Правоохранители выявили мужчину, который подозревается в развращении 12-летней девочки., узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах. Со слов заявительницы, матери пострадавшей, это произошло в период с 4 по 29 августа 2020-го года. Она обратилась в полицию 29 ноября. 

Ранее Piter.TV уже писал о случившемся в Выборгском районе Ленобласти в СНТ "Карьер Приветнинское" на улице Сосновой. По последней информации, подозреваемого задержали 1-го декабря на Белградской улице в Петербурге. Им оказался 63-летний транспортировщик АО "Метрострой". 

Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия". Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. 

Фото: Piter.TV

Теги: задержание, развращение, снт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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