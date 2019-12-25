Полиция начала проверку по факту обнаружения в лесу под Минводами гроба с телом девочки

Естественные потребности человека помогли полиции найти труп.

Полиция начала проверку по факту обнаружения в лесу под Минеральными водами гроба с телом девочки. Об этом рассказали местные очевидцы. Известно, что на погибшую в Ставропольском крае наткнулась местная жительница. Женщина остановила автомобиль около села Левокумки для того, чтобы справить естественную нужду. Неожиданно она заметила обшитый цинком деревянный ящик. В таких транспортируют тела погибших.

В результате на место событий были вызваны оперативники. Они рассмотрели гроб и установили, что внутри находился труп ребенка. Жертве было восемь лет. Экспертиза установит причины смерти.

У озера в Ленобласти нашли тело рыбака, пропавшего 16 сентября.

Фото и видео: Вконтакте / ЧП Ставрополье

